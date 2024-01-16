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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Разработчики MMORPG Tarisland рассказали об изменениях в игре на основе прошедшего ...

Разработчики MMORPG Tarisland рассказали об изменениях в игре на основе прошедшего ...

Разработчики MMORPG Tarisland рассказали об изменениях в игре на основе прошедшего ЗБТРазработчики MMORPG Tarisland опубликовали 8-минутное видео, в рамках которого нам рассказали об изменениях в игровых механиках, балансе и донате на основе отзывов игроков с прошедшего этапа закрытого бета-тестирования.

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