Разработчики MMORPG Tarisland рассказали об изменениях в игре на основе прошедшего ЗБТРазработчики MMORPG Tarisland опубликовали 8-минутное видео, в рамках которого нам рассказали об изменениях в игровых механиках, балансе и донате на основе отзывов игроков с прошедшего этапа закрытого бета-тестирования.