Льготная ипотека позволила девелоперам увеличить число новых проектов

Девелоперы в первой половине 2024 года увеличили количество новых строительных проектов на 14% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, достигнув общего объема в 23,6 миллиона квадратных метров.
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