Туристам рассказали о нагрузке на гостиницы в дни ПМЭФ-2025

Показатель достигает 100 процентов В дни Петербургского международного экономического форума в тех гостиницах города, где разместятся делегации, ожидается 100%-ная загрузка, сказали ТАСС в пресс-службе Комитета по развитию туризма Северной столицы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии