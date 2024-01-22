В Ангарске завершился областной турнир по шахматам среди студентов

19 января на базе Ангарского техникума общественного питания и торговли в Ангарске состоялся областной турнир по шахматам среди студенческих спортивных клубов профессиональных и средних образовательных организаций Прибайкалья.
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