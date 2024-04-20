Экс-полковник СБУ заявил об отсутствии в мире нужного Киеву количества ПВО

Все страны мира не обладают таким количеством средств противовоздушной обороны (ПВО), какое потребовалось бы для полноценной защиты всей территории Украины от ударов России по стратегической инфраструктуре.
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