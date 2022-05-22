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В Самаре в 2022 году стартует частичный ремонт 5 объектов культурного наследия

В Самаре собираются частично отремонтировать пять объектов культурного наследия. На данный момент представители власти Самары ищут проектировщика, который займётся обследованием и подготовкой проекта и сметы для ремонта пяти нежилых помещений.

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