Экономист Акимов: ставки по вкладам будут максимальными в конце декабря и январе

В конце декабря ставки по вкладам могут подойти к пиковым значениям. Такая тенденция продолжится и в январе, сообщил агентству «Прайм» доцент кафедры банковского дела и предпринимательства Государственного университета управления Олег Акимов.
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