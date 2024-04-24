Хуситы атаковали американский эсминец и коммерческие суда в Аденском заливе и Индийском океане

Военный представитель йеменских хуситов Яхья Сариа в среду, 24 апреля, заявил об удачной атаке на американский эсминец и торговые суда, принадлежащие США и Израилю, в Аденском заливе и Индийском океане, – сообщает телеканал «Аль-Масира».
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