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Хуситы атаковали американский эсминец и коммерческие суда в Аденском заливе и Индийском океане

Хуситы атаковали американский эсминец и коммерческие суда в Аденском заливе и Индийском океане

Военный представитель йеменских хуситов Яхья Сариа в среду, 24 апреля, заявил об удачной атаке на американский эсминец и торговые суда, принадлежащие США и Израилю, в Аденском заливе и Индийском океане, – сообщает телеканал «Аль-Масира».

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