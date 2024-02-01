Последний MacBook с дисководом признали устаревшим

Корпорация Apple поместила ноутбук MacBook Pro 2012 года выпуска в список устаревших устройств. Журналисты медиа отметили, что 13-дюймовый MacBook Pro примечателен тем, что оказался последним ноутбуком бренда, имевшим оптический привод для чтения и записи дисков CD и DVD.