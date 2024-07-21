Заменитель Mercedes-Benz S-класса от Hongqi получит новый мотор специально для России. Под капотом Hongqi H9+ пропишется 3,0-литровый V6

Появились подробности о лимузине Hongqi H9+, который будут официально продавать в России. Специально для нашей страны машину оснастят новым мотором — 6-цилиндровым 3,0-литровым бензиновым мощностью 272 л.
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