Хельмут Марко: Отставание Red Bull Racing от McLaren удручает

Хельмут Марко: Отставание Red Bull Racing от McLaren удручаетGetty Images / Red Bull Content PoolСпортивный консультант Red Bull Хельмут Марко признал, что отставание его подопечных от McLaren сильно расстраивает.
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