Военное обозрение

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Россия продолжает перебрасывать в Белоруссию боевую авиацию, наращивая группировку ВКС РФ

Россия продолжает перебрасывать в Белоруссию боевую авиацию, наращивая группировку ВКС РФ

Российское Минобороны продолжает перебрасывать на территорию Белоруссии боевую авиацию ВКС РФ. Как сообщила пресс-служба белорусского военного ведомства, очередные российские самолеты прибыли на военные аэродромы республики.

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