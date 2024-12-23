13 декабря 2016 года при содействии Российской Федерации и Турецкой Республики было заключено соглашение о прекращении огня в сирийском Алеппо.
Матерь всех битв. Битва за Алеппо (2012 – 2016 – 2020)
Комментарии
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Регина Толстоброва
Бедный народ Сирии. эта оппозиция это бандиты. не дают наладить мирную жизнь как-то по ливии писала комментарий. на мне была красивая шубка. Пишу бандитам ливийским, вы почему так рветесь к власти, жрать и пить в три горла рветесь. вот что. На что они мне очень быстро ответили. что и вы мадам. не бедная. вон какая шубка на вас..
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