Матерь всех битв. Битва за Алеппо (2012 – 2016 – 2020)

Регина Толстоброва

Бедный народ Сирии. эта оппозиция это бандиты. не дают наладить мирную жизнь как-то по ливии писала комментарий. на мне была красивая шубка. Пишу бандитам ливийским, вы почему так рветесь к власти, жрать и пить в три горла рветесь. вот что. На что они мне очень быстро ответили. что и вы мадам. не бедная. вон какая шубка на вас..