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В Анапе запретили купаться на 150 пляжах из-за мазута

В Анапе и Темрюкском районе на 150 пляжах, пострадавших от разлива мазута, введены ограничения. На этих территориях установлены таблички, информирующие о запрете на купание, а также баннеры, предупреждающие о закрытии пляжей.

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