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Юран о «Пари НН»: «Может, стоило ультиматум ставить руководству: не возьмете игроков – уйду. Остальные усилились, причем иностранцами, сборниками. На 3-м сборе понимал, что команда недоукомплектована»

Нижегородский клуб уволил Юрана 29 апреля после поражения от «Ахмата» (1:5). «Пари НН» проиграл 6 матчей подряд.

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