"Запуск пробных шаров": зачем у Трампа много говорят о мире на Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Победивший на президентских выборах США Дональд Трамп использует время до своей инаугурации исключительно для собственного пиара внутри Америки и оценки реакции на его заявления в мире.
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