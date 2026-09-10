Лианозовцев приглашают на праздник творчества и досуга

12 сентября спортивный кластер на Дмитровском шоссе, дом 169с17 превратится в большую интерактивную площадку, где каждый — от малыша до пенсионера — найдёт занятие по душе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым