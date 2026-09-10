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Мое ЛИАНОЗОВО

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Лианозовцев приглашают на праздник творчества и досуга

12 сентября спортивный кластер на Дмитровском шоссе, дом 169с17 превратится в большую интерактивную площадку, где каждый — от малыша до пенсионера — найдёт занятие по душе.

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