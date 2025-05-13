Ноутбук Gigabyte Aorus Master 16 AI PC получил награду Computex 2025 Best Choice Award за дизайн и ИИ-возможностиНоутбук Aorus Master 16 AI PC, представленный Gigabyte на выставке CES 2025, был отмечен престижной наградой Computex 2025 Best Choice Award благодаря поддержке ИИ-технологий следующего поколения, ориентированному на пользователя дизайну и широким возможностям для развлечений.