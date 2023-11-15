Друг платежом красен: шатдаун в США может оставить Украину без денег

США уже в ближайшее время могут столкнуться с новым шатдауном, то есть остановкой работы государственных органов власти: 17 ноября истекает срок действия временного бюджетного соглашения, утвержденного в конце сентября.
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