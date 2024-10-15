Сначала наносим удар по НАТО обычными ракетами, а потом грозим ядеркой — эксперт

Андрей Павлов

Народ похоже не въезжает. Если снесём Штаты и бриттов, то останемся один на один с Китаем, а с ним у нас, в отличие от амеров с бриттами, протяженная граница. Они уже сейчас карты рисуют, где Китай до Урала. А у нас основные ресурсы в Сибири и 20% питьевой воды планеты в Байкале. Китай ситуативный союзник, пока есть Штаты. А потом?