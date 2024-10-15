России нужно вести себя с НАТО пожестче и при любых провокациях наносить массированные удары обычными ракетами.
Сначала наносим удар по НАТО обычными ракетами, а потом грозим ядеркой — эксперт
Комментарии
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Юрий Ded
Интересно какой дурак ему дал генерала ?
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3 час.
роман романыч
не будет америки,остальные утухнут
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3 час.
Андрей Павлов
Народ похоже не въезжает. Если снесём Штаты и бриттов, то останемся один на один с Китаем, а с ним у нас, в отличие от амеров с бриттами, протяженная граница. Они уже сейчас карты рисуют, где Китай до Урала. А у нас основные ресурсы в Сибири и 20% питьевой воды планеты в Байкале. Китай ситуативный союзник, пока есть Штаты. А потом?
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2 час.
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