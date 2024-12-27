Названы самые необычные извлеченные из канализации после Нового года предметы

«Росводоканал»: из канализации после праздников извлекают мишуру и игрушки Наиболее распространенная причина засоров канализации в частных домах и городских квартирах — попадание в унитаз неразлагаемых предметов и мусора, сообщил директор по производству в «Росводоканал Липецк» Олег Бесполденов.