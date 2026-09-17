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«252 на 23»: Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих

«252 на 23»: Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих

17 сентября на белорусско-украинской границе в пункте пропуска «Новая Гута» состоялся обмен телами погибших военных между Россией и Украиной.

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