Хоррор Sony от студии Firesprite выйдет на PS5 одновременно с ПК Ни для кого не секрет...

Хоррор Sony от студии Firesprite выйдет на PS5 одновременно с ПКНи для кого не секрет, что у Sony в разработке находится некоторое количество не анонсированных игр, и одной из них должен стать мрачный хоррор от студии Firesprite.
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