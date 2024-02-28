Адвокат Подшибякин: РКН не предоставил доказательств, что Крид рекламировал казино

Адвокат Владислав Подшибякин рассказал в беседе с РИА Новости, что Роскомнадзор признал отсутствие доказательств того, что рекламу казино или гиперссылку на запрещенную организацию размещал певец Егор Крид.
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