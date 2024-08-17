Родстер Mercedes-Maybach SL 680 добавил роскоши в гамму[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Открытый Mercedes-Maybach? Такие эксперименты уже были, хотя машины выпускались очень малыми сериями: в 2016 году было построено 300 двухдверок Mercedes-Maybach S 650 Cabriolet, а в 2017-м свет увидело 99 монструозных внедорожников Mercedes-Maybach G 650 Landaulet.