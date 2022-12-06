Блинкен: США работают с G7 и ЕС для помощи энергоинфраструктуре Украины

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен рассказал в рамках конференции The Wall Street Journal WSJ CEO Summit о том, что США ведут работу с G7, Евросоюзом, Всемирным банком и Европейским банком по вопросам реконструкции и развития.
Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен рассказал в рамках конференции The Wall Street Journal WSJ CEO Summit о том, что США ведут работу с G7, Евросоюзом, Всемирным банком и Европейским банком по вопросам реконструкции и развития.
Свежие комментарии