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Блинкен: США работают с G7 и ЕС для помощи энергоинфраструктуре Украины

Блинкен: США работают с G7 и ЕС для помощи энергоинфраструктуре Украины

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен рассказал в рамках конференции The Wall Street Journal WSJ CEO Summit о том, что США ведут работу с G7, Евросоюзом, Всемирным банком и Европейским банком по вопросам реконструкции и развития.

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