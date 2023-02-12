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Хави: «Против «Вильярреала» очень сложно играть, он не дает ничего делать и высоко прессингует. «Барсе» не хватало последнего паса»

Хави: «Против «Вильярреала» очень сложно играть, он не дает ничего делать и высоко прессингует. «Барсе» не хватало последнего паса»

Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча против «Вильярреала» (1:0) в Ла Лиге. «Очень сложный матч.

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