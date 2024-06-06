Обещанные Украине F-16 постигла серьёзная проблема: Вопрос на миллиард долларов

По данным ряда источников, в том числе военкоров, в зону СВО прибыли первые натовские истребители двойного назначения F-16, которые базировались на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области - там они и были уничтожены прилётами наших "Гераней" и "Кинжалов".
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