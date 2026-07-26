«Вернуть в историческое русло»: Путин объяснил военным ВМФ цели СВО в Донбассе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими ВМФ РФ затронул ряд острых тем, связанных с ходом спецоперации и историческими предпосылками текущего конфликта.
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