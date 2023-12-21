В Петербурге ввели масочный режим для массовых мероприятий и в больницах

Причиной введения противоэпидемических мер стало осложнение ситуации с коронавирусом Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу предписало всем организациям и учреждениям соблюдать масочный режим при проведении массовых мероприятий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии