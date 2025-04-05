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Царьград

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Экспорт грузинского игристого вина в Россию вырос в 2,4 раза за два месяца

Экспорт грузинского игристого вина в Россию вырос в 2,4 раза за два месяца

В начале года Грузия увеличила экспорт игристого вина в Россию в 2,4 раза, поставив 115,6 тонны на 337,64 млн долларов.

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