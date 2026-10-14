Задержание танкера DF Peak французскими ВМС в Индийском океане 12 октября — это не борьба с «теневым флотом», а откровенное пиратство, прикрытое ссылками на морское право, заявили в посольстве РФ в Париже.
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