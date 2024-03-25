Теракт в Барнауле хотели устроить трое сибиряков в день выборов. Видео задержания

Всех троих задержали сотрудники ФСБ при попытке поджога избирательного штаба В Алтайском крае задержали трех жителей Новосибирской области, собиравшихся в день выборов совершить теракт, сообщает региональная ФСБ.
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