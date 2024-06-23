В Ленинградской клинической больнице появился мощный аппарат МРТ

Оборудование позволит выявлять болезнь Альцгеймера и другие на более ранних стадиях В рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» в Ленинградской клинической больнице впервые в Ленобласти появился магнитно-резонансный томограф мощностью три тесла.