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На Камчатке стартовали учения береговых ракетчиков ТОФ

На Камчатке стартовали учения береговых ракетчиков ТОФ

Береговые учения ракетчиков Тихоокеанского флота стартовали с подъема по тревоге военных частей на Камчатке, 12 октября сообщает пресс-служба ТОФ.

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