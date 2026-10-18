реальная история *** Пытаюсь разобраться в своём отношении к мужчине, с которым познакомилась два месяца назад.
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Уровень требований к нему (Вашему мужчине) достаточно высок. От этого нестыковка в общении. С возрастом набор требований растет, тогда как в молодости достаточно было бы его ума, веселости и внешности. После 3-4 лет после женитьбы, спросил свою Татьяну: "Ты меня немного старше, у тебя была целая толпа поклонников, и успешных и уже состоявшихся, а ты выбрала меня, тогда ещё студента техникума! Почему?". Она усмехнулась и сказала: "Чувствовала что ты что-то врёшь мне или на ходу сочиняешь! Но слушать было так интересно, что не оставила себе другого выбора!". Рядом с ней были 54 года. из них, 49 лет в браке! На сей день я 1,5 года как овдовел, но...никогда у нас не стоял вопрос о зарплате или нынешняя дурь: "Давай отдохнем друг от друга и поживем у своих родителей!" или "Если бы не мои недостатки я выбор сделала (сделал) получше!"