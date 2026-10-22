В природе всё устроено целесообразно и жестоко. Когда весной у самца какого-нибудь лесного глухаря гормоны бьют в голову, он наливается кровью, распускает перья и начинает токовать, забыв про лисиц, охотников и здравый смысл.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Fishki.net - Сайт хорошего настроения303 подписчика
Свежие комментарии
- Судьи, прокуроры ...
- С Семь раз обманул ...
- А Блогерша продала ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым