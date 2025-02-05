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Петербургский дневник

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Эколог Фролов рассказал про опасность бензапирена, который нашли на пляжах Анапы

Эколог Фролов рассказал про опасность бензапирена, который нашли на пляжах Анапы

Его концентрация превышает допустимую норму в 20 раз Анализ проб грунта с берега Анапы, уже очищенного от выбросов мазута, показал, что содержание канцерогена бензапирена там более чем в 20 раз превышает предельно допустимую концентрацию.

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