Эколог Фролов рассказал про опасность бензапирена, который нашли на пляжах Анапы

Его концентрация превышает допустимую норму в 20 раз Анализ проб грунта с берега Анапы, уже очищенного от выбросов мазута, показал, что содержание канцерогена бензапирена там более чем в 20 раз превышает предельно допустимую концентрацию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии