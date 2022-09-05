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Кадыров объяснил слова о своём уходе: сам никогда никуда не просился

Кадыров объяснил слова о своём уходе: сам никогда никуда не просился

Рамзан Кадыров прокомментировал своё заявление о желании уйти на покой. Глава Чечни объяснил, что на мысли о необходимости не задерживаться на своей должности его навела информация из интернета о том, что он долго находится на посту (15 лет).

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