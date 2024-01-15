Как ВСУ не разбежались при таком моральном разложении?

https://t.me/bloknot_rossiya/53900Смотрю видео, на котором танкисты ВСУ отказываются идти в бой, и не пойму, как ВСУ ещё в принципе сопротивляются при таком жутком моральном состоянии войск?! Замёрзшие, больные, одетые в рваньё, с унылыми глазами, как побитые собаки, а не солдаты.