Галактионов о Джикии в «Локомотиве»: «Перегружать состав игроками на одну позицию – не совсем правильно»

– Вы лично хотели бы видеть Георгия Джикию в «Локомотиве»? – У нас на сегодняшний день возвращается из аренды наш молодой воспитанник Погостнов, поэтому перегружать состав большим количеством игроков на одну позицию тоже не совсем правильно, – сказал главный тренер «Локомотива».