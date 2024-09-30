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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Симеоне о конфликте Куртуа и фанатов «Атлетико»: «Тибо провоцировал людей и смеялся. Провокаторы тоже должны быть наказаны»

Матч «Атлетико» и «Реала» в 8-м туре Ла Лиги (1:1) приостановили после того, как фанаты «матрасников» стали бросать предметы в Куртуа – голкипер «Реала» помахал в сторону трибуны рукой, когда в штрафную прилетел первый предмет, подначивая фанатов.

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