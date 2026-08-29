Каменский о том, что Овечкин вышел на сцену на концерте Басты и Гуфа: «Человек отдыхает, скоро ехать на работу в Америку. Почему бы ему не зарядиться эмоциями на будущий сезон?»

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский высказался о том, что форвард « Вашингтона » Александр Овечкин вышел на сцену на концерте Басты и Гуфа в «Лужниках».
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