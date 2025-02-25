Кот «Хатико», проживший на могиле хозяина несколько лет, прошел лечение в Петербурге и ищет новый дом

Последние анализы демонстрируют положительную динамику Рыжий кот «Хатико», привезенный в Санкт-Петербург из Махачкалы, завершил курс лечения в ветеринарной клинике и теперь находится в поисках заботливых хозяев.
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