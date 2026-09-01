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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Шанхай Дрэгонс» показали новый логотип: «Центральным элементом остается дракон, его силуэт формирует букву S – от имени города Shanghai. Также легко узнаваем образ инь-ян»

« Шанхай Дрэгонс » показали новую эмблему клуба.  «Она развивает визуальную идентичность команды и объединяет в единой композиции несколько образов, связанных с клубом, Шанхаем и современной китайской культурой.

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