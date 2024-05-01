НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Дзен Дневник

4 подписчика

Может ли женщина в возрасте одеваться, как молодая девушка: смотрите парные образы матери и дочери

Может ли женщина в возрасте одеваться, как молодая девушка: смотрите парные образы матери и дочери

В мире моды существует множество табу и стереотипов. Один из них –убеждение, что пожилым женщинам следует все носить строгое и скучное, в то время как молодые девушки могут следовать последним модным тенденциям и экспериментировать с цветами и образами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх