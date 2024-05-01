Может ли женщина в возрасте одеваться, как молодая девушка: смотрите парные образы матери и дочери

В мире моды существует множество табу и стереотипов. Один из них –убеждение, что пожилым женщинам следует все носить строгое и скучное, в то время как молодые девушки могут следовать последним модным тенденциям и экспериментировать с цветами и образами.
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