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Китай

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В Ашхабаде закрылся Год культуры Китая в Туркменистане

Ашхабад, 6 февраля /Синьхуа/ -- В понедельник во Дворце "Мукамлар" Государственного культурного центра Туркменистана, расположенном в столице страны Ашхабаде, состоялась церемония закрытия Года культуры Китая в Туркменистане.

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