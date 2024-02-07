В Ашхабаде закрылся Год культуры Китая в Туркменистане

Ашхабад, 6 февраля /Синьхуа/ -- В понедельник во Дворце "Мукамлар" Государственного культурного центра Туркменистана, расположенном в столице страны Ашхабаде, состоялась церемония закрытия Года культуры Китая в Туркменистане.
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