«Ты мудра не по годам»: Синди Кроуфорд растрогала поклонников поздравлением дочери с 25-летием

Кайя Гербер накануне отметила 25-летие. Дочь супермодели 90-х Синди Кроуфорд пошла по стопам знаменитой матери и построила успешную карьеру в модельном бизнесе.
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