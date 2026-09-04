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«Ты мудра не по годам»: Синди Кроуфорд растрогала поклонников поздравлением дочери с 25-летием

«Ты мудра не по годам»: Синди Кроуфорд растрогала поклонников поздравлением дочери с 25-летием

Кайя Гербер накануне отметила 25-летие. Дочь супермодели 90-х Синди Кроуфорд пошла по стопам знаменитой матери и построила успешную карьеру в модельном бизнесе.

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