Набиуллина: Экономика почти полностью задействовала трудовые ресурсы

Экономика России практически полностью задействовала трудовые ресурсы, и большинство предприятий сталкиваются с дефицитом кадров, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы 9 ноября.
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