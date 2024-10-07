TikTok и ИИ-стартапы ставят крест на доминировании Google на рынке поисковой рекла...

TikTok и ИИ-стартапы ставят крест на доминировании Google на рынке поисковой рекламыКонтроль Google над рынком поисковой рекламы, оборот которого составляет почти $300 млрд, ослабевает по мере появления конкурентов с инновационными предложениями.
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